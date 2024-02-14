صحة غزة: الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 11 مجزرة راح ضحيتها 103 شهداء خلال 24 ساعة

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 11 مجزرة في القطاع راح ضحيتها 103 شهداء و145 إصابة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقالت الوزارة، في إفادة صحفية، إن هذا العدد لا يشمل الضحايا تحت الركام وفي الطرقات حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأضافت الوزارة أنه بموجب التحديث الأخير ترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 28576 شهيدًا، و68291 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وتشن إسرائيل منذ "طوفان الأقصى"، حربًا مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، مما تسبب في كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.



وفي سياق متصل أكد الملك عبدالله الثاني، العاهل الأردني، لدى لقائه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في واشنطن ، ضرورة إنهاء الحرب على قطاع غزة، وحماية سكانه من تفاقم الوضع الإنساني المأساوي.

وشدد العاهل الأردني، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، أهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره، خاصة الدول الكبرى والمؤثرة لمنع اتساع الصراع في الإقليم.

وجدد رفض الأردن التام لأية محاولات لتهجير الفلسطينيين عن أرضهم، أو لإعادة احتلال أجزاء من غزة أو إقامة مناطق عازلة فيها أو فصلها عن الضفة الغربية.