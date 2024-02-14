شركة كينية تصنع منسوجات مستدامة من نفايات الأناناس

ياسر رشاد - القاهرة - يقوم مشروع مبتكر في كينيا بتحويل بقايا أوراق الأناناس إلى أحذية، مع احتضان صناعة الأزياء في جميع أنحاء العالم بشكل متزايد لمزيد من المواد الصديقة للبيئة.

قال مزارع الأناناس، جيمس كينوثيا، إن "في الماضي كنا نحرق أو نرمي أو نعيد زراعة مصاصي الأناناس".

"في وقت لاحق التقينا مع هذه الشركة المسماة Pine Kazi، نبيع مصاصة واحدة لهم بسعر 15 شلن كيني لكل منهم (0.092 دولار أمريكي).

فهو لا يجلب إيرادات إضافية للمزارع فحسب، بل يخلق أيضا فرص عمل حيث يقوم الناس بفرز الأوراق واستخراج الألياف، والتي يتم تجفيفها وغزلها ونسجها لصنع المنسوجات.

لطالما استخدمت ألياف الأناناس، ولكنها كثيفة العمالة لإنتاجها وفقدت حتى وقت قريب في عصر القطن والمواد التركيبية الرخيصة.

ومع ذلك، فإن الفكرة تكتسب اهتماما عالميا حيث تركز صناعة الأزياء والمستهلكون بشكل متزايد على الاستدامة.

وأضافت أوليفيا أوور، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Pine Kazi، "عادة ما يتم إنتاج حوالي 766 مليون طن من أوراق الأناناس بعد الحصاد سنويا ويتم حرقها أو تحللها كيميائيا".

وأشارت : "لذلك ، من خلال جمع هذه النفايات ، مقابل كل 1000 طن من النفايات التي نجمعها ، فإننا نخفض انبعاثات الكربون والميثان بمقدار 0.28 طن متري".

ويوضح بترمان سيميدي، مؤسس منظمة الدفاع عن الصرف الصحي العام "نظفوا كينيا"، إن البلاد لديها تركيز على "الموضة السريعة" وأن الأقمشة المستدامة يمكن أن تشكل جزءا من الحل.

تستورد كينيا آلاف الأطنان من ملابس البوليستر المستعملة كل عام لأنها رخيصة ومتاحة بسهولة.

يقول النشطاء إن هذه الملابس ينتهي بها المطاف في مدافن النفايات والمسطحات المائية ، مما يؤثر بشدة على النظام البيئي.

"عندما نرى ابتكارات حيث يستخدمون مواد مستدامة ، مثل نفايات الأناناس، لصنع ألياف يمكن استخدامها في صناعة الملابس هذه الابتكارات مهمة ونحن بحاجة إلى تشجيعها".

كمشروع تجاري اجتماعي ، تقوم Pine Kazi أيضا بالحصول على العمالة من المجتمعات المحلية.

وقالت عور: "نستخدم هذه المنسوجات لصنع منتجات أزياء صديقة للبيئة مثل الأحذية والحقائب مع خلق فرص عمل هادفة ومستدامة للفئات الضعيفة في المجتمع".

ومع ذلك ، فإن الافتقار إلى مختبرات البحث والتطوير المناسبة وعدم كفاية الآلات يمنع إنتاج الأحذية والحقائب بكميات كبيرة.

هذا لا يمنع باين كازي من الحلم الكبير بالمستقبل ، بعد أن جذب بالفعل انتباه المستثمرين ونال الاستحسان لأوراق اعتماده المستدامة.

وتأمل أوور في توسيع نطاق المشروع ليشمل بلدانا أخرى تنتج نفايات الأناناس أيضا، بحيث يمكن حل المشكلة على نطاق عالمي.