اليابان تدرس تخفيف قيود السفر إلى أوكرانيا

ياسر رشاد - القاهرة - تدرس الحكومة اليابانية تخفيف قيود السفر إلى أوكرانيا لممثلي الأعمال اليابانيين وغيرهم من المشاركين في مشاريع الإعمار في البلاد، بحسب ما أعلنته مصادر حكومية اليوم الأربعاء.

وذكرت صحيفة جابان نيوز اليابانية أن هذه الخطوة تهدف إلى دعم التعاون العام والخاص في الدولة التي مزقتها الحرب بينما تبذل جهودًا لإعادة البناء.

ومن المتوقع أن يكون التخفيف المقترح لقيود السفر هو الموضوع الرئيسي للمناقشة في المؤتمر الياباني-الأوكراني لتعزيز إعادة البناء الاقتصادي الذي سيعقد لأول مرة في العاصمة طوكيو المقرر عقده يوم 19 فبراير الجاري.

يشار إلى أن تحذير وزارة الخارجية اليابانية من السفر إلى جميع مناطق أوكرانيا حاليا في أعلى مستوياته، حيث يُنصح الرعايا اليابانيين المتواجدين هناك بمغادرة البلاد وتجنب السفر إليها .

وتدرس الحكومة اليابانية مقترحات مثل السماح للمشاركين في مشاريع الإعمار بالسفر إلى أوكرانيا بشكل مشروط مع الحفاظ على مستوى تنبيه السفر الحالي، على غرار الإجراءات المطبقة للسفر إلى العراق.