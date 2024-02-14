محافظ الجيزة: رصف وتطوير 5 شوارع حيوية بحي العمرانية.. تفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

شدد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، علي رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة؛ لإنهاء المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، وسرعة تنفيذ أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية.

واطلع راشد، بحسب بيان صحفي، الأربعاء، علي أعمال رصف ورفع كفاءة ٥ شوارع حيوية بحي العمرانية، وشملت الأعمال علي أعمال رصف وتطوير ورفع كفاءة ٥ شوارع حيوية بحي العمرانية، ووضع الطبقة السطحية بدءًا من شارع جمال عبد الناصر وحتى شارع أحمد كامل، وشارع فيصل وصولًا إلى شارع حسب النبي.

وأضافت الجيزة، أن المشروعات شملت تطوير ووضع الطبقة السطحية للرصف بشوارع مدرسة الصنايع وأحمد الفيومى، وتطوير الجزء المتبقي من شارع ترعة الزمر بالعمرانية الشرقية؛ باعتباره أحد الطرق المؤدية لمحور الفريق كمال عامر.

واطلع محافظ الجيزة، علي جهود مركز ومدينة منشأة القناطر في تنفيذ أعمال رصف وتطوير طريق ترعة محمود خليل ببرقاش، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري.

ووجه راشد، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بضرورة المتابعة الميدانية للشركات المنفذة؛ لضمان تنفيذ الأعمال طبقًا للمعايير والمواصفات القياسية، وفقًا للجدول الزمني المحدد .

وجاءت تصريحات المحافظ، جاءت خلال اطلاعه علي نسب تنفيذ أعمال الرصف للمشروعات بحي العمرانية ومركز ومدينة منشأة القناطر.