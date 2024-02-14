نقابة الممرضين أطلقت مشروع التأمين الصحي

أطلقت نقيبة الممرضين والممرضات ريما ساسين قازان، تحت عنوان "أمنوا على صحتكن بتضمنوا سلامتكن"، مشروع التأمين الصحي مع شركة "Lia assurex" وشركة "Acair" لوساطة التأمين بعد إجراء مناقصة للشروط والأسعار التنافسية.

واستهلت النقيبة المناسبة بكلمة اعتبرت فيها أنّ "هذا الإنجاز الذي يشكّل شبكة أمان صحية إقتصادية وإجتماعية هو جزء من الخطة الإستراتيجية التي وضعتها النقابة من أجل تطوير المهنة وتحسين شروط وبيئة العمل للممرضات والممرضين واستبقائهم في وطنهم من أجل تأمين عناية تمريضية جيدة للفرد والعائلة والمجتمع، ووعدت بمتابعة النضال من أجل تحسين الرواتب والأجور".

بدوره شكر مدير "Acair" إيلي حنا نقابة الممرضات والممرضين، وكل الذين شاركوا في الدراسات والمفاوضات، واعتبر أن هذا البرنامج الإستشفائي مهمّ جدًا نظرًا لتغطيته الشاملة وشكر شركة "Lia assurex" على عرضها المميّز والتنافسي.

وعبّر مدير "Lia assurex" لبيب نصر عن فخره بتأمين تغطية إستشفائية للممرضات والممرضين، "الذين برهنوا عن عطاء كبير خلال جائحة كورونا فاستحقوا كل الدعم منا وهذا تقدير على مكانة التمريض في القطاع الصحي".

بعد ذلك، كان التوقيع من فرقاء العقد الثلاثة ايذانًا ببدء التنفيذ إعتبارًا من 1/3/2024.