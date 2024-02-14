المركز الوطني السوري للزلازل يسجل هزتين أرضيتين

اعلن المركز الوطني السوري للزلازل، أن محطات الرصد سجلت اليوم هزتين أرضيتين، الأولى غرب ادلب بقوة 3.2 درجات على مقياس ريختر والثانية بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر شرق اللاذقية.

وقال المركز في بيان: "الهزة الأولى وقعت الساعة الـ 10 و56 دقيقة بقوة 3.2 درجات على مقياس ريختر في لواء إسكندرون شمال غرب إدلب بـ 57 كيلو متراً، والثانية عند الساعة الـ 11 و56 دقيقة بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر شمال شرق اللاذقية بـ 40 كيلو متراً.

وكانت محطات الرصد بالمركز سجلت أمس 3 هزات تتراوح شداتها بين 1.7 و3.8 على مقياس ريختير، واحدة منها غرب الحسكة وواحدة في لواء إسكندرون.