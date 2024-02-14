أمين عام الناتو: زيادة غير مسبوقة بواقع 11 % في الإنفاق الدفاعي

الدمام - شريف احمد - أشار أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج، اليوم الأربعاء، إلى زيادة "غير مسبوقة" بواقع 11% في الإنفاق الدفاعي من دول الحلف على مدار العام الماضي، من كندا والحلفاء الأوروبيين.ويتوقع "ستولتنبرج" أنه بحلول نهاية 2024 سوف ينفق حلفاء الناتو 2% من إجمالي الناتج المحلي على شؤون الدفاع، مضيفًا: "هذا رقم قياسي آخر".وقال الأمين العام إن هذا الرقم سيكون أكبر بنحو ستة أمثال مقارنة بعام 2014 عندما حققت ثلاث دول أعضاء فحسب هدف الإنفاق.واتفق أعضاء الناتو منذ 2006 على إنفاق 2 % من إجمالي الناتج المحلي لكل دولة على الدفاع، ولكن القليل فقط حقق هذا الهدف.وفي عام 2014، أكد الناتو مجددا هذا الالتزام، ووقف خفض موازنات الدفاع عقب الغزو الروسي لشبه جزيرة القرم في أوكرانيا.