الرئيس الفلسطيني يطالب حماس بسرعة إنجاز صفقة تبادل الأسرى

ياسر رشاد - القاهرة - أدان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الأربعاء، أي طرف يضع عراقيل من أي جهة كانت لتعطيل صفقة الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس.

وطالب عباس، الجميع، وخاصة حركة حماس، بسرعة إنجاز الصفقة، لتجنيب الشعب الفلسطيني ويلات وقوع كارثة أخرى لا تُحمد عقباها، ولا تقل خطورة عن نكبة عام 1948، ولتجنب هجوم الاحتلال على مدينة رفح، الأمر الذي سيؤدي إلى وقوع آلاف الضحايا والمعاناة والتشرد لأبناء شعبنا"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية .

كما حث عباس "الإدارة الأمريكية والأشقاء العرب بالعمل بجدية على إنجاز صفقة الأسرى بأقصى سرعة، وذلك لتجنيب أبناء الشعب الفلسطيني ويلات هذه الحرب المدمرة".

وقال عباس إن "الاحتلال الإسرائيلي يقوم بحرب مفتوحة على قطاع غزة، أدت إلى استشهاد المئات من أبناء الشعب الفلسطيني يومياً، إضافة إلى اقتحام الضفة الغربية، والقدس، وغير ذلك من تصعيد إسرائيلي خطير، لذلك لا بد من تحمل مسؤولياتنا في وقف هذه الحرب الشاملة على الشعب الفلسطيني".