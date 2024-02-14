الخارجية الروسية: الدولرة تجري في العالم على قدم وساق

ياسر رشاد - القاهرة - صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، بأن عملية إزالة "الدولرة" تجري في العالم على قدم وساق، بما في ذلك العلاقات الثنائية بين روسيا ودول مختلفة.

وقال لافروف، في كلمة له مع النواب خلال "ساعة الحكومة" في مجلس الدوما: "من الضروري أن نفهم المهام التي وضعناها لأنفسنا. والمهام، كما قال الرئيس، حتى لا نعتمد بعد الآن على آليات فقدت مصداقيتها تسيطر على الغرب لسنوات عديدة، بقيادة الولايات المتحدة، في مسائل ذات طبيعة استراتيجية يعتمد عليها أمننا وتنميتنا الاجتماعية والاقتصادية ورفاهية مواطنينا".

وأشار لافروف إلى كلمات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن العملة الأمريكية "تحولت إلى سلاح"، ما يجعل الدول في جميع أنحاء العالم تتساءل عما إذا كانت بحاجة إلى التورط فيها.

وأضاف لافروف: "إن إزالة الدولرة تجري على قدم وساق، ونحن نفعل ذلك على أساس ثنائي مع الدول، إذ أن نحو 90% من حجم التجارة يتم فعلا بالعملات الوطنية مع الصين. ونحو 50% مع الهند. والأرقام ذاتها قريبة في التجارة مع إيران ومع العديد من الدول الأخرى. وستستمر عملية التحول إلى العملات الوطنية، وكذلك مواصلة الجهود من الأطراف كافة لإنشاء آليات على المستوى الإقليمي وحتى العالمي تسمح باستخدام أشكال بديلة للمدفوعات".