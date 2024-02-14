الحرس الثوري الإيراني يتحدى أمريكا باستعراض قدراته العسكرية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد القائد العام للحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، الأربعاء، إن إيران اكتسبت القدرة على القتال في الحروب عن بعد.

ونقلت وكالة "إرنا" عن سلامي قوله: "الحرب من مسافة بعيدة هي حرب المعدات والتقنيات، وقد نجحت الجمهورية الإيرانية في الحصول على هذه القدرات".

وأضاف أن "الصواريخ والسفن الإيرانية مجهزة بتقنيات الذكاء الاصطناعي عالية الدقة".

وتابع: "اليوم، يمكننا الانتقال من بوشهر إلى السواحل الأميركية وهذا دليل على قوة الجمهورية الإيرانية".

وجاءت هذه التصريحات بعد يومين من قيام البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني للمرة الأولى باختبار إطلاق صاروخ باليستي طويل المدى من سفينة حربية.

ونجح الصاروخ، الذي يبلغ مداه 750 كيلومترا، في إصابة هدفه المحدد في وسط إيران، وفق "إرنا".