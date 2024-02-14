انطلاق اجتماع الـ44 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي (صور)

ياسر رشاد - القاهرة - انطلقت أعمال الدورة العادية الـ 44 لإجتماع المجلس التنفيذي للجنة الممثل الدائم الاتحاد الافريقي، في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، والمقرر استمراره حتي 26 يناير 2024.

وشارك في اجتماع الـ44 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، الذى يستمر لمدة يومين وزراء خارجية الدول الأعضاء فى الاتحاد والسلك الدبلوماسي وممثلو مختلف المنظمات وغيرهم من المشاركين.

ويأتي الاجتماع تحضيرًا للدورة العادية الـ37 لمؤتمر قمة رؤساء دول وحكومات الاإتحاد الإفريقي المقرر انعقاده يومي 17 و 18 فبراير الجاري.

وتقعد قمة الاتحاد الأفريقي هذا العام تحت شعار"التعليم الأفريقي المناسب للقرن الحادي والعرشين: بناء أنظمة مرنة لزيادة الوصول إلي التعلم الشامل مدى الحياة والجودة والملائم في أفريقيا".

ومن المتوقع أن يكون السلام والتكامل والتنمية من بين أهم القضايا الرئيسية على جدول أعمال قمة الاتحاد الأفريقي.