وزير إسرائيلي يتهم الحكومة اللبنانية بشن هجمات على إسرائيل

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)

اتهم وزير مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس، اليوم الأربعاء، الحكومة اللبنانية بالتورط في الهجمات التي يشنها حزب الله على شمال إسرائيل.

وقال جانتس، إن المسؤول عن إطلاق النار على إسرائيل ليس حزب الله فقط وإنما أيضًا الحكومة اللبنانية.

يأتي هذا، بعد مقتل إسرائيلي وإصابة آخرين جراء سقوط صواريخ في مدينة صفد شمالي إسرائيل، حسبما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي.

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن عدد الإصابات بلغ 7 أشخاص، جراء الصواريخ التي أُطلقت من جنوب لبنان وأصابت مبنى في مدينة صفد.

وقالت هيئة الإسعاف الإسرائيلية، إنها تتعامل مع المصابين في الوقت الحالي، جراء الإصابة المباشرة التي تعرض لها المبنى في صفد.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه تم رصد 8 صواريخ سقطت جميعها في مدينة صفد، مشيرة إلى أنه تم إطلاق صفارات الإنذار في المدينة فور إطلاق الصواريخ.

وتحدثت القناة الـ "14" الإسرائيلية، أن مدينة صفد تعرضت لقصف عنيف تزامنًا مع إطلاق الصواريخ.