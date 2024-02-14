فقي يطالب بتسليط الضوء علي الكونغو السودان

ياسر رشاد - القاهرة - سلط موسي فقي محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، أثناء مخاطبته لجان المقاومة الشعبية، الضوء على الصراعات في السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية، مشيرا إلى أن هذه الصراعات، إلى جانب الوضع العالمي الهش، تتطلب المزيد من العمل.

وقال: "هذه الصراعات المختلفة والعديد من القضايا الأخرى على نطاق عالمي تمكننا من تقييم تجزئة العالم والملاذ الوحيد الذي تملكه أفريقيا في مواجهة تحديات عصرنا هو وحدتها وتضامنها إن الوحدة التي نبنيها بمثابرة وتسامح، في جهد تعاوني يتجاوز الخصوصيات، وتحيد الاعتبارات التي تتعارض مع المصلحة العامة، وتستلهم باستمرار من التفاهم المتبادل".

دعا فكي إلى وقف إطلاق نار إنساني في فلسطين وتحدى المجتمع الدولي لإعطاء شكل ملموس لحل الدولتين كحل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، "إن النزاع يتكشف بكثافة لا توصف، مما يؤدي إلى مآس إنسانية ذات حجم غير مسبوق، تتميز بالازدراء الصارخ للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي إن قصف المدنيين الفلسطينيين، والتدمير المنهجي لحياتهم، وسبل عيشهم، والتقليل من شأن الموت، كل هذه الحالات الشاذة تجتمع في مأساة استمرت مائة يوم بالفعل لقد اهتز الضمير الأفريقي بسبب هذه المأساة غير المسبوقة".

انطلقت أعمال الدورة العادية الـ 44 لإجتماع المجلس التنفيذي للجنة الممثل الدائم الاتحاد الافريقي، في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، والمقرر استمراره حتي 26 يناير 2024.

وشارك في اجتماع الـ44 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، الذى يستمر لمدة يومين وزراء خارجية الدول الأعضاء فى الاتحاد والسلك الدبلوماسي وممثلو مختلف المنظمات وغيرهم من المشاركين.

ويأتي الاجتماع تحضيرًا للدورة العادية الـ37 لمؤتمر قمة رؤساء دول وحكومات الاإتحاد الإفريقي المقرر انعقاده يومي 17 و 18 فبراير الجاري.

وتقعد قمة الاتحاد الأفريقي هذا العام تحت شعار"التعليم الأفريقي المناسب للقرن الحادي والعرشين: بناء أنظمة مرنة لزيادة الوصول إلي التعلم الشامل مدى الحياة والجودة والملائم في أفريقيا".

ومن المتوقع أن يكون السلام والتكامل والتنمية من بين أهم القضايا الرئيسية على جدول أعمال قمة الاتحاد الأفريقي.