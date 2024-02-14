نشطاء الجنوب يطالبون باتيلي بحكومة موحدة

ياسر رشاد - القاهرة - اجتمع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبد الله باتيلي، مساء أمس الثلاثاء في مقر البعثة بالعاصمة طرابلس، مع مجموعة من الناشطين وقادة المجتمعات المحلية في الجنوب.

وأكد باتيلي على حسابه على منصة “إكس” إن الحاضرين في الاجتماع شاركوه وجهات نظرهم حول العملية السياسية، و”نددوا باستمرار تهميش منطقتهم وغياب تمثيليتها، داعين إلى إشراك الجنوب على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية.”

وأكد القادة الجنوبيون دعمهم لكافة الجهود الرامية إلى إنهاء الانقسام السياسي الراهن، وشددوا على الضرورة الملحة لتشكيل حكومة موحدة تقود البلاد نحو إجراء الانتخابات وتمهد الطريق لإحلال سلام واستقرار مستدامين.

ووفقا للصفحة الرسمية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على “فيس بوك”، يرى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا أن “الجنوب يجب أن يشكل حجر الزاوية في كل مبادرة تهدف إلى الحفاظ على وحدة ليبيا وسلامة أراضيها.” لافتا إلى إنه يحث “السلطات، في الشرق كما في الغرب، على معالجة مظالم منطقة الجنوب سواء تعلق الأمر بالمشاركة السياسية أو التنمية أو التقاسم العادل للثروة.”

يذكر أنه تم في ختام الاجتماع، الاتفاق على إنشاء فريق اتصال شامل بين بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومختلف القوى الجنوبية لمتابعة كافة القضايا ذات الاهتمام، وفي مقدمتها الاستماع لوجهات نظرهم بشأن العملية السياسية والمصالحة الوطنية الجاري تين.