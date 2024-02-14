يمامة يرأس الاجتماع الأول لـ"اللجنة الاستشارية" لحزب الوفد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: محمد فتحي

ترأس الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد، الأربعاء، الاجتماع الأول الذي عقدته اللجنة الاستشارية المشكلة من رئيس الحزب وبحضور أعضاء اللجنة الدكتور ياسر الهضيبي سكرتير عام الوفد، وفؤاد بدراوي عضو الهيئة العليا، والمهندس ياسر قورة عضو الهيئة العليا.

وأصدرت اللجنة بيانا قالت فيه، إنها بدأت في فحص وإعداد وتنقية وفحص رغبات الأعضاء الطالبين الانضمام للجان النوعية والتأكد من استيفاء طلباتهم للشروط التي وضعها رئيس الحزب، بالإضافة إلى تكليف شئون العضوية بالحزب لتلقي طلبات الراغبين في الانضمام للجان النوعية اعتبارا من اليوم التالي للموعد الذي سبق وحددها رئيس الحزب وحتى يوم 1/3/2024.

وأضافت اللجنة، أنه سيتم فحص ودراسة موقف اللجان العامة في كل المحافظات، مضيفة أن تعتبر اللجنة في حالة انعقاد دائم لحين الانتهاء من جميع تشكيلات اللجان النوعية واللجان العامة بالمحافظات.