شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي وأردوغان يبحثان الملفات الإقليمية وتعزيز العلاقات الثنائية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية نظيره التركي رجب طيب أردوغان الذي يزور القاهرة حاليًا.وعقد الجانبان جلسة مباحثات موسعة تناولت مناقشة العديد من الملفات والتحديات الإقليمية على رأسها ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع.إضافة إلى سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين حيث وقع الرئيسان عقب المباحثات على عدد من اتفاقيات التعاون المشتركة.