شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ قنا للنواب: نتعهد بتوفير كميات السكر المطلوبة للمواطنين والأزمة سببها ظواهر سلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعهد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بتوفير أي كميات مطلوبة من السكر للمواطنين في قنا، مؤكداً "استطعنا توصيل كميات كبيرة في القرى والنجوع في عموم مراكز المحافظة، وهناك توجيهات من القيادة السياسية بتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين، ويتم تنفيذها بكل دقة"، موجها كلامه لنواب قنا: "أى نائب محتاج أي كمية من السكر فى أى قرية سنوفرها فورا بالتعاون مع مديرية التموين بقنا".

وأضاف الداودي، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة 15 طلب إحاطة، مقدمة من نواب محافظة قنا، "المحافظة وزعت 500 طن على المواطنين، ومستعدين لتلبية كل الاحتياجات، والأزمة سببها ظواهر سلبية، وقد رصدنا عدة تجاوزات سببها جشع من التجار وظواهر غير طبيعية من المواطنين، وقررت تكليف المحافظة مع إدارة التموين في توزيع جميع الكميات المطلوبة بقنا".

من جهته، أكد حسن القط وكيل وزارة التموين بقنا، أن هناك إجراءات صارمة أقرها المحافظ لضمان عدالة التوزيع للسلع الغذائية وعلى رأسها سلعة السكر للمواطنين بالقرى والنجوع بمراكز قنا.

وأضاف وكيل تموين قنا أن المحافظ وفر جميع احتياجات المحافظة من السكر، وهناك متابعة يومية مع شكاوي المواطنين وأمر المحافظ بعربات متنقلة بجانب المنافذ تقوم بتوزيع السكر بمراقبة التموين.

ولفت وكيل وزارة التموين إلى أن محافظة قنا من أقل المحافظات التي وجدت بها شكاوى نقص السكر بفضل استراتيجية المحافظة في ضبط الأسواق وتوفير كميات كبيرة من السكر تكفي احتياجات المواطنين، وأن القادم أفضل، وهناك خطط توزيع اعتمدتها المحافظة سيتم التوزيع من خلالها خلال الأيام القادمة قبيل شهر رمضان الفضيل.