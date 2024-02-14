أوكرانيا تؤكد إغراقها سفينة إنزال روسية بطائرة مسيرة

في ضربة محرجة أخرى لأسطول البحر الأسود الروسي، ونجاح كبير لأوكرانيا قبل الذكرى السنوية الثانية للغزو الروسي الشامل في 24 فبراير 2022، ذكر الجيش الأوكراني أنه استخدم طائرات بحرية بدون طيار في إغراق سفينة إنزال روسية في البحر الأسود، وهو تقرير لم تؤكده السلطات الروسية.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إن السفينة البرمائية «سيزار كونيكوف» غرقت بالقرب من مدينة ألوبكا، الواقعة على الطرف الجنوبي لشبه جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو في 2014. وقالت إن السفينة يمكنها حمل 87 من أفراد الطاقم.

بينما رفض المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، التعليق على هذا الادعاء خلال مؤتمر عبر الهاتف مع الصحفيين. وقال إن الأسئلة يجب أن توجه إلى الجيش الروسي.

موقف دفاعي

وانتقلت أوكرانيا إلى موقع دفاعي في الحرب، وأعاقها انخفاض إمدادات الذخيرة ونقص الأفراد، لكنها واصلت ضرباتها خلف خط المواجهة، البالغ طوله 1500 كيلومتر (930 ميلا).

وهذه هي المرة الثانية خلال أسبوعين التي تقول فيها القوات الأوكرانية إنها أغرقت سفينة روسية في البحر الأسود. وفي الأسبوع الماضي، نشروا مقطع فيديو قالوا إنه يُظهر طائرات بدون طيار تابعة للبحرية تهاجم السفينة الحربية الروسية إيفانوفيتس المسلحة بالصواريخ.

وقالت المخابرات العسكرية الأوكرانية، والمعروفة باسمها المختصر الأوكراني GUR، إن وحدة العمليات الخاصة (المجموعة 13) التابعة لها أغرقت السفينة «سيزار كونيكوف» باستخدام طائرات بدون طيار من طراز Magura V5 يوم الأربعاء. وأضافت أن الانفجارات دمرت السفينة على جانبها الأيسر، على الرغم من أن مقطع الفيديو الذي تم تحريره بشكل كبير والذي نشرته غير واضح. ونفذت الوحدة نفسها هجومًا أيضًا في الأول من فبراير وفقًا للمسؤولين.

وقالت شركة الاستخبارات الخاصة «أمبري» إن الفيديو أظهر أن ثلاث طائرات مسيرة على الأقل نفذت الهجوم، وإن السفينة غرقت على الأرجح بعد أن تأرجحت بشدة على جانب الميناء.

وأضافت «أمبري» أن السفينة «سيزار كونيكوف» ربما كانت جزءا من الأسطول الروسي الذي يرافق السفن التجارية التي ترسو في موانئ القرم.

وساعدت الهجمات الأوكرانية على الطائرات والسفن الروسية في البحر الأسود في دفع القوات البحرية الروسية إلى التراجع عن الساحل، ما سمح لكييف بزيادة صادراتها الحيوية من الحبوب والسلع الأخرى عبر موانئها الجنوبية.

ولم يعلق الجيش الروسي على الفور على الغرق المزعوم، مكتفيًا بالقول إنه أسقط ست طائرات بدون طيار أوكرانية فوق البحر الأسود خلال الليل.

تطورات أخرى

من جانب آخر، قال وزير الداخلية الأوكراني إيهور كليمينكو، على وسائل التواصل الاجتماعي، إن هجومًا روسيًا خلال الليل على بلدة سيليدوف في منطقة دونيتسك الشرقية أصاب منشأة طبية ومبنى سكنيًا، ما أسفر عن مقتل طفل وامرأة حامل. وأضاف أن ثلاثة أطفال آخرين أصيبوا.

وتقع سيليدوف على بُعد 25 كيلومترًا فقط (16 ميلا) من خط المواجهة.

وأعلن مكتب الرئيس الأوكراني أن تسعة مدنيين أوكرانيين قتلوا وأصيب ما لا يقل عن 25 آخرين جراء القصف الروسي خلال الـ24 ساعة الماضية.

أصبح الجيل الجديد من أنظمة الأسلحة غير المأهولة محور الحرب، سواء في البحر أو على الأرض.

تم الكشف عن الطائرة Magura V5 بدون طيار، التي تبدو وكأنها قارب سريع أسود أنيق، في العام الماضي.

تبلغ سرعة Magura V5 القصوى 42 عقدة (80 كيلومترًا في الساعة - 50 ميلا في الساعة)، وحمولتها تبلغ 320 كيلوغرامًا (700 رطل).

كان القيصر كونيكوف، الذي سُميت السفينة الروسية باسمه، أحد أبطال الحرب العالمية الثانية في الاتحاد السوفيتي بسبب مآثره.

توفي القيصر كونيكوف في 14 فبراير، وهو يوم الغارة الأوكرانية نفسه بطائرة بدون طيار في 1943.