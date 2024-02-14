بعد أنباء عن انتفاضة جديدة.. إعلام عبري: نقل مروان البرغوثي لسجن آخر

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قالت القناة 13 العبرية، اليوم الأربعاء، إنه جرى نقل القيادي في حركة "فتح" مروان البرغوثي من موقع احتجازه في سجن "عوفر" إلى سجن آخر لم تعلن عنه؛ خوفا من تصعيد محتمل بعدما تلقت مصلحة السجون الإسرائيلية معلومات تشير إلى أنه يدعو إلى انتفاضة ثالثة.

وألقى جيش الاحتلال الإسرائيلي القبض على البرغوثي في عام 2002، بعدما وُجّهت إليه تهم بقتل 26 شخصا والانضمام إلى جماعة إرهابية، قبل أن يُلصق به الاحتلال في عام 2004 تهمة قتل 4 إسرائيليين وراهب يوناني، ليصدر في حقه 5 أحكام تراكمية بالسجن المؤبد إلى جانب السجن 40 عاما.