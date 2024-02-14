عكازين ومضرب تنس.. "أنعام وأشرف" قصة حب عمرها 20 عامًا - فيديو وصور

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

"أنعام وأشرف" قصة حب عمرها أكثر من 20 عامًا في محافظة بورسعيد، كون "أنعام" من ذوي الإعاقة وبطلة تنس الطاولة بنادي الحرية للمعاقين، وزوجها هو مدربها من الأصحاء.

عدة خطوات تقطعها "أنعام" مستندة على عكازها حتى تصل إلى مضرب تنس الطاولة أمام المنضدة التي تمارس عليها اللعبة لتقف أمام أحد جانبيها وفي الجانب الأخر يقف زوجها الذي يقوم بتدريبها ليحصدا سويًا العديد من البطولات.

"أنعام كل حياتي ودنيتي".. هكذا بدأ "أشرف" حديثه وهو يقدم باقة ورود حمراء إلى زوجته بمناسبة عيد الحب، قائلًا "أحببت شخصيتها وروحها المرحة، وهي ذكية وطموحة، وكنت أزعل بشدة عندما أراها خائفة أو تلعب خطأ، وفخور بنجاحاتها".

وقالت "أنعام" عن قصتها مع "أشرف": "عندما رأيته تمنيت أن يكون زوجي حتى تحقق حلمي بعد سنتين من إعجابي به، فلقد كان مدربي وأحببته لأنه طيب جدًا، وقبل ارتباطنا كنت خائفة من رد فعل أسرته من ارتباط ابنهم بمعاقة حركيًا لكنهم كانوا نعم الأهل ولم يشعروني بشئ".

وأضافت: "طوال 20 عامًا حققت بطولات عديدة كان هو شريك أساسي في هذا النجاح، فهو شريكي في الحياة والرياضة، وتحملنا سويًا صعوبات عديدة، خاصة صحيًا وماديًا في بداية حياتنا".

واختتمت حديثها: "الحمد لله رزقنا الله بولدين أحمد في الفرقة التالتة بكلية التربية النوعية، وعمر في الصف الثالث الثانوي تجاري، ونحلم أن نراهما في أحسن حال".