غارة على النبطية من قبل مسيرة عند مفرق حي المسلخ

نفذت مسيرة اسرائيلية قرابة الثامنة واربعين دقيقة من مساء اليوم عدوانا جويا حيث شنت غارة على مدينة النبطية مستهدفة شقة سكنية ضمن مبنى مؤلف من 3 طوابق بمحاذاة محطة فلسطين في شارع مرجعيون في مدينة النبطية، واطلقت باتجاهها صاروخا موجها احدث اضرارا فادحة، وتسبب بوقوع اصابات من بين سكان المبنى.

وعملت فرق الاسعاف من الهيئة الصحية الاسلامية واسعاف النبطية والصليب الاحمر وكشافة الرسالة الاسلامية على نقلهم الى مستشفيات النبطية.

وتسببت الغارة باضرار ايضا في المباني المجاورة وفي السيارات المركونة جانبه.