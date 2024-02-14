مدراء مدارس منطقة النبطية: يوم غد الخميس عطلة نظرا للوضع الأمني الراهن

أعلن مدراء مدارس منطقة النبطية في بيان، بأنه "نظرا للوضع الأمني الراهن ولسلامة الجميع فإننا مجموعة مدارس منطقة النبطية الرسمية، نعلن التعطيل يوم غد الخميس 15 شباط 2024، سائلين الله أن يدفع البلاء والأذى عن الجميع".

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