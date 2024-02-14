الأمم المتحدة تؤكد ضرورة وقف "التصعيد الخطير" في جنوب لبنان

أكّدت الأمم المتحدة ضرورة وقف "التصعيد الخطير" للعنف بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله في جنوب لبنان، وذلك بعد سلسلة غارات شنّتها الدولة العبرية وأدت الى مقتل أربعة أشخاص.
واوضح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في تصريح له، "إن التصعيد الأخير هو بالفعل خطير ويجب أن يتوقف". ونوّه إلى أن قوات حفظ السلام التابعة لبعثة الأمم المتحدة في لبنان لاحظت "تحولًا في تبادل إطلاق النار بين القوات الإسرائيلية والمجموعات المسلحة في لبنان" شمل "استهداف مناطق بعيدة عن الخط الأزرق".
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