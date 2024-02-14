السيسي يودع نظيره التركي بمطار القاهرة

الشارقة - اميمة ياسر -

ودع الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، في مطار القاهرة، بعد زيارته إلى مصر اليوم الأربعاء.

وكان الرئيس السيسي ونظيره التركي أردوغان قد عقدا في وقت سابق مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا، حيث ناقشا 5 ملفات رئيسية تشمل التبادل الاقتصادي، تحديات المنطقة، مواجهة الإرهاب، ملف غزة والمساعدات، والقضية الليبية، بالإضافة إلى تسوية خلافات شرق المتوسط.

ورحب الرئيس السيسي بـ أردوغان في أول زيارة له إلى مصر منذ أكثر من عقد من الزمن، معتبرًا أن هذه الزيارة تمثل فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين.

وأكد الرئيس السيسي أن مصر هي الشريك التجاري الأول لتركيا في إفريقيا، ويتوقع رفع التبادل التجاري بين البلدين إلى 15 مليار دولار في السنوات القليلة المقبلة.

في السياق، أجرت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس، وقرينة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، زيارة لمقر الهلال الأحمر المصري وغرفة عمليات حياة كريمة، حيث استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، جهود الهلال الأحمر في تقديم الإغاثة لقطاع غزة.