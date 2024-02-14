اتهامات الكذب والجنون تشعل صراع بايدن وترمب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما تبادل الرئيسان الأمريكيان، الحالي والسابق، الاتهامات، أصبح حلفاء جو بايدن في موقف الدفاع الآن، حيث يحاولون الحد من المخاوف بشأن الصحة العقلية للرئيس البالغ من العمر 81 عاما، في أعقاب نشر تقرير المحقق الخاص في قضية احتفاظ بايدن بوثائق سرية الأسبوع الماضي.

ورغم أن التقرير لم يطالب بإقامة أي محاكمة لبايدن بسبب سوء التصرف فيما يتعلق بالوثائق، فإنه سلط الأضواء على عمر بايدن وقدراته العقلية، وقال الكاتب الأمريكي بيتر سوسيو، في تقرير نشرته مجلة ناشونال انتريست الأمريكية، «إن المحقق الخاص روبرت هور وصف بايدن بأنه «رجل مسن، حسن النية، ذاكرته ضعيفة «، وجاء ذلك في الوقت الذي أعربت فيه غالبية الناخبين عن مخاوف بشأن عمر الرئيس».

زلات الرئيسين

في الأسبوع الماضي، نسى بايدن من هما الرئيسان الحاليان لفرنسا وألمانيا، حيث ذكر اسم فرانسوا ميتران، الرئيس الفرنسي السابق الذي توفي عام 1996، وكان يقصد الرئيس إيمانويل ماكرون؛ وذكر اسم المستشار الألماني هيلموت كول الذي توفي عام2017 ، وكان يقصد أولاف شولتس. وأضاف سوسيو أنه مع ذلك يمكن أن تكون هذه الزلات تذكيرا بأن الرئيس السابق دونالد ترمب يدلى بصورة متزايدة بتصريحات مماثلة مشكوك فيها، ففي الأسابيع الأخيرة، خلط ترمب بين منافسته الرئيسة في الحزب الجمهوري وبين نانسي بيلوسي، المتحدثة السابقة باسم البيت الأبيض، وقال في مناسبات متعددة إنه ترشح في مواجهة باراك أوباما.

كاذب ومشوش

وقال ترمب أمام الحضور في اجتماع حاشد «إنه يمكن أن تكون الولايات المتحدة على حافة الحرب العالمية الثانية، وهي الحرب التي انتهت منذ قرابة 80 عاما، وحتى على الرغم من أن حملة بايدن في موقف دفاع، فإنها لم تكف عن مهاجمة تصريحات ترمب الخاطئة. وقال تي.جيه. دوكلو، أحد المتحدثين باسم بايدن، في بيان صدر عن حملة إعادة انتحاب بايدن، «إن ترمب في كل مرة يفتح فيها فمه، يكون مشوشا أو مختلا، أو يكذب أو ما هو أسوأ من ذلك». ويرى سوسيو أنه سيكون من الصعب بصورة متزايدة بالنسبة لحملة ترمب الاستهداف المباشر لصحة بايدن العقلية دون إثارة دلالات مماثلة بالنسبة للرئيس السابق- خاصة مع استمراره في الكشف عن نفس مستوى التشوش، وعلى أية حال، فإن هذا يصب في صالح توفير فرصة لمندوبة أمريكا السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هالي.

كفاءة عقلية

وحاولت هالي، التي ما زالت المنافس الوحيد لترمب للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية، أيضا تصوير الرئيسين الحالي والسابق بأنهما غير لائقين عقليا. وخلال اجتماع حاشد في نيوبيري، بكارولينا الجنوبية، تردد أن فريق هالي عرض اختبارا للكفاءة العقلية يهدف إلى اختبار قدرة بايدن أو ترمب على النجاح فيه، وقال الفريق» هل يمكنك النجاح في اختبار للكفاءة العقلية؟ هل يستطيع جو بايدن؟ هل يستطيع دونالد ترمب؟».

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عدم استقرار

وقال باسيل سمايكل، وهو مخطط استراتيجي بالحزب الديمقراطي ومدير برنامج السياسة العامة بكلية هانتر في صحيفة «ذا هيل» الأمريكية الشهر الناضي»، ربما يتمتع الديموقراطيون بميزة لأنه من الواضح أن عمر بايدن لم يؤثر على ممارسته للسياسة ويمكن للمرء القول إن حالة ترمب العقلية تؤكد نوعا ما عدم الاستقرار في السياسة الذي شهدناه خلال رئاسته». وانتقد بايدن تصريحات سلفه ترمب بشأن حلف شمال الأطلسي (ناتو) بعبارات قاسية، وقال «إنه لن يمنح الحماية من روسيا لشركاء الناتو الذين لا يوفون بالتزاماتهم المالية» «بحق السماء إنها حمقاء، إنها مخجلة، إنها خطيرة وتخالف المبادئ الأمريكية».