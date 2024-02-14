شكرا لقرائتكم خبر صالح: جواسيس الحوثي لن يدرجوا بقوائم الأسرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعهد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باليمن، طارق صالح، عدم إدراج خلايا ميليشيات الحوثي المضبوطة في المناطق المحررة ضمن قوائم الأسرى، وشدد على إحالتها للمحكمة.

وجاء حديث صالح عقب أيام من ضبط قواته التي تنتشر في ساحل اليمن الغربي خلية حوثية جديدة حاولت استهداف فعاليات مدنية، وبالتزامن مع شروع المحكمة الجزائية المتخصصة في مكافحة الإرهاب في محاكمة العديد من الخلايا.

وحذر صالح من موجة تجنيد ميليشيات الحوثي للخلايا التجسسية أو تلك التي تكلفها بزرع وتفجير العبوات الناسفة بهدف الإضرار بالمناطق المحررة وأبنائها.

وقال لدى تفقده مناطق ريفية في مديرية المخا غربي تعز، على البحر الأحمر، «إن من يتم ضبطه من خلايا الحوثي لن يتم إدراجه ضمن قوائم تبادل الأسرى بل سيتم إحالته إلى المحكمة الجزائية في قضايا حرابة».

وأضاف «إن مشروع ميليشيات الحوثي معروف منذ أنشأتها إيران وهو مشروع دمار من اللغم إلى الصاروخ لصالح الحرس الثوري الإيراني، ولا يمكن أن تأتي لليمن بأي خير، ولا يمكن أن يعيش اليمن بسلام وأمن واستقرار طالما هذه الميليشيات تسيطر على صنعاء».

من جهته، جدد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك استمرار الحكومة اليمنية في مساعي خفض كلفة التأمين بالشراكة مع الأمم المتحدة والأشقاء والأصدقاء في المجتمع الدولي، مشيرا إلى قضية الأمن الغذائي وما تحتله من أولوية في عمل الحكومة، وأهمية تضافر الجهود لتحقيق ذلك.

على صعيد آخر، يناقش مجلس الأمن الدولي خلال اجتماع مغلق تطورات الأوضاع في اليمن، حيث من المتوقع أن يقدم هانز جراندبيرج المبعوث الأممي الخاص لليمن ومدير مكتب الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، إحاطة للمجلس حول التطورات في اليمن.

ومن المقرر أن يركز الاجتماع، على جهود الهيئات الأممية في تثبيت اتفاق الحديدة لوقف إطلاق النار في اليمن وذلك على ضوء رئيس بعثة تثبيت اتفاق الحديدة اليمني التابعة للأمم المتحدة الجنرال مايكل بيرى.

من جهة أخرى أكدت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» أن الغارات التي تشنها الولايات المتحدة مستهدفة مواقع إطلاق الصواريخ والمسيرات في اليمن، استطاعت تعطيل وإضعاف وتقليص قدرات الحوثيين. وأشارت نائبة المتحدث باسم البنتاجون، سابرينا سينج، أمس، إلى أن الضربات لم تقض على كل قدرات الحوثيين، مضيفة «من الواضح أنهم ما زالوا يمتلكون ترسانة كبيرة من الأسلحة»، إلى ذلك أعلنت البحرية الأمريكية، تأمين ألفي سفينة تجارية في البحر الأحمر، من هجمات الحوثيين خلال الأسابيع الماضية.

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