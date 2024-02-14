العراق: لن تصبح أرضنا ساحة لتصفية الحسابات

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- بواسطة أيمن الوشواش - أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، موقف حكومة بلاده الواضح والصريح بالإدانة لأي انتهاك للسيادة العراقية، ورفض العراق أن تكون أراضيه ساحة لتصفية الحسابات. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، موقف حكومة بلاده الواضح والصريح بالإدانة لأي انتهاك للسيادة العراقية، ورفض العراق أن تكون أراضيه ساحة لتصفية الحسابات. وتابع الأعرجي، خلال كلمة له في الاجتماع الدولي لفعاليات «اليوم العالمي لمكافحة التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب» والمنعقد في نيويورك، أن العراق لا يشكل خطرا على أي بلد وهو في الوقت نفسه يريد أن ينأى بنفسه عن أي صراعات، وعلى الجميع المساعدة في هذا التوجه، وفقا لموقع «السومرية نيوز».

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