2000 قسيمة سعودية هدية للمتضررين من الزلزال بسوريا

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- بواسطة أيمن الوشواش - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 2,104 قسائم شرائية تمكن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية بحسب اختياره من المتاجر المعتمدة في بلدة جنديرس بمدينة عفرين التابعة لمحافظة حلب بسوريا، استفاد منها 2,104 أفراد، ضمن مشروع توزيع قسائم الكسوة الشتوية للأسر المتضررة من الزلزال في شمال وغرب سوريا. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 2,104 قسائم شرائية تمكن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية بحسب اختياره من المتاجر المعتمدة في بلدة جنديرس بمدينة عفرين التابعة لمحافظة حلب بسوريا، استفاد منها 2,104 أفراد، ضمن مشروع توزيع قسائم الكسوة الشتوية للأسر المتضررة من الزلزال في شمال وغرب سوريا. وأكد المركز أن البادرة تأتي ضمن الجهود الإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني؛ لمساعدة الدول والشعوب ذات الاحتياج حول العالم.

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