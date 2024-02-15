شكرا لقرائتكم خبر عن نقلا عن موقع برلمانى.. مصر وتركيا علاقات اقتصادية ممتدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان مصر وتركيا علاقات اقتصادية ممتدة.. حجم التبادل التجارى 6.6 مليار دولار خلال 2023.. تركيا ثانى أكبر سوق يستقبل الصادرات المصرية بارتفاع 28% العام الماضى.. و2.5 مليار دولار حجم الاستثمارات التركية في مصر، رصد خلال حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا وتاريخ العلاقات الممتدة بين البلدين .

تتميز العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا بإنها ممتدة ومتبادلة بين البلدين على مر العصور، فالبرغم من التوتر السياسى الذى شهدته الفترة الماضية بين البلدين إلا أن العلاقات التجارية لم تتأثر، بل على العكس تطورت وتحسنت للأفضل، فعلى سبيل المثال لا الحصر، ارتفع حجم الصادرات المصرية إلى الأسواق التركية، كما تراجع عجز الميزان التجارى بين البلدين، هذا بالإضافة إلى، الخطط والتوجهات التى تعتزمها الحكومتان لتعزيز التعاون والتوسع في التجارة بين البلدين.

وفى إطار زيارة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، والذى استقبله الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، ننشر عدد من المؤشرات والأرقام الموضحة للعلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين، والتي يأتي في مقدمتها وصول حجم التبادل التجارى بين البلدين إلى 6.6 مليار دولار خلال عام 2023، حيث تعد الأسواق التركية ثانى أكبر الأسواق التجارية المستقبلة للصادرات المصرية ومن أهم الشركاء التجاريين لمصر، فقد شهدت الصادرات المصرية لتركيا ارتفاعًا خلال العام الماضى.