المقاومة الفلسطينية ترد على تهديدات نتنياهو

ياسر رشاد - القاهرة - كشف القيادي في حماس محمد نزال عن أن مطالب الحركة تتمثل في المطالبة بالانسحاب من قطاع غزة والإفراج عن أسرانا مقابل الإفراج عن أسرى الاحتلال منطقية.

وصرح القيادي في حماس محمد نزال : الاحتلال هو الذي أفشل لقاءات القاهرة وحولها للقاءات بروتوكولية، مضيفًا أن المفاوضات مستمرة ونتنياهو يعتقد أنه سيحرر أسراه دون مقابل.

وأوضح نزال أنه على الدول الوسيطة الضغط على حكومة نتنياهو للقبول بمطالب المقاومة، متابعًا أن نتنياهو يريد تحرير أسراه مقابل إدخال المساعدات لفترة محددة تنتهي بعملية التحرير.



وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أعلن اليوم الأربعاء، إن إسرائيل ستواصل عملياتها وستتخذ إجراءات واسعة النطاق في رفح جنوبي قطاع غزة بعد إجلاء المدنيين.

وأوضح نتنياهو في بيان على موقع "إكس": "سنقاتل من أجل تحقيق النصر الكامل، وهذا يشمل إجراءات قوية في رفح، بعد أن نسمح للسكان المدنيين بمغادرة مناطق الحرب".

وأشار نتنياهو إلى أنه تم إطلاق سراح 112 رهينة حتى الآن، وهو ما أصبح ممكنا بفضل مزيج من الضغط العسكري القوي والمفاوضات الحازمة.

وقال نتنياهو في بيان منفصل: "مفتاح الإفراج عن بقية المختطفين هو الضغط العسكري القوي والمفاوضات الحازمة للغاية، وأُصر على أن تتخلى حماس عن مطالبها الوهمية.

ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.