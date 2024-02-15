"هخلص عليه ونتجوز بفلوسه".. ليلة مقتل شاب على يد زوجته بعد 10 أيام من الزفاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهدت محافظة مطروح جريمة مأساوية، حينما أقبلت سيدة على قتل زوجها بمساعدة عشيقها، بعد 10 أيام فقط من حفل الزفاف.

في حلقة جديدة من "جرائم شهر العسل" التي يتناولها "الخليج 365" من واقع التحريات الرسمية والمصادر المختلفة، نروي تفاصيل مقتل شاب على يد زوجته في شهر أكتوبر من عام 2020.

المجني عليه يدعى "ا. ه" أما المتهمة في زوجته "ح" 22 عام، والتي ارتبطت بعلاقة عاطفية بعشيقها دفعتها للتخيط للتخلص من الزوج الشاب.

"كنت بحب عشيقي قبل جوزاي.. وقولت لجوزي مش عاوزاك وهو أصر يتجوزني"، بهذه الكلمات اعترفت ربة منزل بتفاصيل قتل زوجها. فالعلاقة العاطفية التي ربطت الزوجة، وأحد جيرانها -يعمل في محل هواتف- بدأت قبل 7 أعوام، واستمرت حتى بعد زواج الفتاة؛ فتلك العلاقة لم النجاح من البداية لظروف العشيق المادية.

الزوجة لم تنتظر طويلًا على مرور الزفاف، لتحضر عشيقها إلى فراش الزوجية، وتكتب آخر مشاهد حياة الزوج بالموت خنقًا. فاتفقت الزوجة مع عشيقها على التخلص من المجني عليه، وأن يتزوجا بأمواله. "عقب قتل زوجي اختلقت قصة الموت الطبيعي بسبب أدوية البرد.. فقامت بكتم نفسه بفوطة كي لا تُترك البصمات، ثم أبلغت أسرته أنه توفي أثناء نومه".

خلال التحقيقات اعترفت الزوجة "طول أيام الجواز جوزي ملمسش شعرة مني" فكنت أتظاهر أمامه بالإعياء الشديد، حتى اتفقت مع عشيقي على التخلص منه.

خطة القتل تضمنت قيام الزوجة بوضع المنوم لزوجها مع دواء النزلة الشعبية، وبالفعل هذا ما حدث؛ ثم قامت بربط يده وقدميه بحبل لعدم المقاومة ثم صعد عشيقها إلى المنزل، وخنقه بـ "فوطة مبللة بالماء"، وتم التخلص من أدوات الجريمة.

بعدما جلست الزوجة وعشيقها سويًا لبضع ساعات، انصرف العشيق في هدوء قبل أن يشعر به أحد، وأسرعت الزوجة بالصراخ والاستغاثة بالجيران معلنة وفاة زوجها.

مباشرة أكدت الزوجة أنها اكتشفت الوفاة عندما ذهبت لإيقاظ زوجها من النوم، الذي قام بتناول دوائه ولم يستيقظ من حينها.

أسرة العريس حضرت ووجدته جثة هامدة على سرير غرفة نومه، ولم تظهر على الجثمان أي آثار ضرب أو طعنات. لكن مفتش الصحة كان له الدور الأكبر في كشف ملابسات الجريمة، بعدما لاحظ وجود آثار إحمرار حول رقبته، فأبلغ المباحث بوجود شبهة جنائية في الوفاة.

وحينما توجهت "ح"، إلى قسم الشرطة وحررت المحضر رقم 5996 لسنة 2020 إداري مطروح، بوفاة "ا. هـ"، زعمت أن الوفاة طبيعية. لكن أجهزة الأمن بمطروح شكت في الزوجة التي نفت وجود شبهة جنائية، إلى أن كشفت التحقيقات أن الزوجة كانت على علاقة مع شخص يعمل في "محل موبايلات"، وانقطعت علاقتها به قبل زواجها، وبعد الزواج بـ10 أيام تقريبًا تواصلت معه مرة أخرى واتفقا على قتل الزوج.

وتمكنت النيابة العامة من فك لز الجريمة، وصدر قرار بضبط وإحضار الزوجة وعشيقها، واعترفا بالواقعة كاملة، وجرى تمثيلها، وصدر قرار بحبسهما على ذمة التحقيقات، ولاحقًا جرى إحالتهما للمحاكمة لما نُسب إليهما من اتهام يتعلق بالقتل العمد.

اقرأ أيضا:

علاقة صداقة كلمة السر.. حل لغز جريمة كمبوند الأثرياء بأكتوبر

قفل "درج الكومدينو" على رأسها.. قتل بلا رحمة لـ"الطفلة مكة" في السلام

حملن سفاحًا.. إحالة طبيب شهير للجنايات لإجراؤه عمليات إجهاض

"أكبر مني وحطتله 12 قرص فياجرا".. ليلة مقتل مندوب مبيعات على يد زوجته وعشيقها بالظاهر

"طعنته وغرزت السكينة في بطنها".. ليلة مقتل سائق على يد زوجته الثانية بالفيوم

خلال 72 ساعة.. طريقة تسديد نصف غرامات المرور

زوجوها لثري عربي فكشف الجريمة.. قاصر اغتصبها زوج والدتها بمباركة الأم

"خنقها وفتح عليها الغاز والمياه".. ليلة مقتل "سارة" على يد زوجها وتضليل أسرتها