عيد الحب.. وزير الأوقاف ينشر قصيدة عن الحب الراقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

نشر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عبر صفحته على "فيسبوك"، قصيدة "الحب الراقي" للشاعر الدكتور ناصر بن مسفر الزهراني.

يأتي ذلك بالتزامن مع عيد الحب الذي يوافق الـ 14 من فبراير كل عام.

كان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أكد أن وجود جيش قوي لمصر ضرورة وطنية وعربية ودينية تتقدم كل الأولويات.

وأضاف وزير الأوقاف، عبر صفحته على "فيسبوك"، الاثنين، أن مصر قلب العروبة والإسلام وسندعم جيشنا بكل قوة ما حيينا، متابعا:"أرضنا عرضنا وكلنا فداء لها".

وأشاد وزير الأوقاف، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرها الأربعاء الماضي.