شكرا لقرائتكم خبر عن خبير دولى: مستقبل واعد فى انتظار العلاقات المصرية – التركية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، إن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للقاهرة ،هي زيارة تاريخية، كونها الأولى من نوعها منذ أكثر من 11 عاما، مشيرا إلى أنها تأتي بعد مجهودات دبلوماسية وسياسية على أعلى مستوي بين البلدين، خلال السنوات الماضية.

وأضاف "البرديسى"لـ ”الخليج 365”، أن الزيارة اليوم هي تتويج للعلاقات بين البلدين، وبداية تقارب مصري – تركي لمواجهة التحديات العالمية والإقليمية التي تواجه كلا البلدين، متوقعا أن مستقبل واعد للعلاقات بين البلدين والتي جاءت بعد رحلة من الجلسات الاستكشافية، وهو ما سيلقي بظلاله على المنطقة بأكملها.

وتوقع الخبير الدولي ، ازدهار العلاقات الاقتصادية بين البلدين، قائلا:" رغم القطيعة التي استمرت لسنوات إلا أن التعاون الاقتصادي بين البلدين ظل موجودا ومزدهرا، وهو ما يعني مزيد من التعاون والإزدهار خلال السنوات المقبلة، مما يعني زخم أكبر للعلاقات على المستوى الاقتصادي والفرص البينية."