"مياه الجيزة" تُقرر صرف مكافأة شهر للعاملين بمناسبة حلول رمضان.. مستند

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:
قررت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، اليوم الأربعاء، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم 2024، صرف شهر مكافأة لجميع العاملين، تحت حساب مكافأة تقييم الأداء عن العام المالي 2023-2024.
وأضافت الشركة، وفق منشور لها حصل الخليج 365 على نسخة منه، أن ضوابط صرف المكافأة، كالآتي:
- صرف مكافأة من الراتب الأساسي تحت حساب مكافأة تقييم الأداء عن العام المالي 2023-2024.
- تصرف المكافأة لجميع العاملين المتواجدين بالخدمة على الأساسي في 30 يونيو 2021، ويتم التسوية وفقًا لقرار الجمعية العامة.
- تصرف لجميع العاملين دائمين، ومؤقتين، ومعارين، وكذلك المستعدين للاحتياط بالقوات المسلحة، والمستشارين المتعاقدين كل الوقت.
- لا يتم صرف المكافأة للحاصلين على إجازات بدون مرتب.
- تصرف المكافأة للذين تم إحالتهم للمعاش بحسب مدة خدمة كلًا منهم خلال العام المالي 2023-2024.
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