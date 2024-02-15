"مياه الجيزة" تُقرر صرف مكافأة شهر للعاملين بمناسبة حلول رمضان.. مستند

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قررت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، اليوم الأربعاء، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم 2024، صرف شهر مكافأة لجميع العاملين، تحت حساب مكافأة تقييم الأداء عن العام المالي 2023-2024.

وأضافت الشركة، وفق منشور لها حصل الخليج 365 على نسخة منه، أن ضوابط صرف المكافأة، كالآتي:

- صرف مكافأة من الراتب الأساسي تحت حساب مكافأة تقييم الأداء عن العام المالي 2023-2024.

- تصرف المكافأة لجميع العاملين المتواجدين بالخدمة على الأساسي في 30 يونيو 2021، ويتم التسوية وفقًا لقرار الجمعية العامة.

- تصرف لجميع العاملين دائمين، ومؤقتين، ومعارين، وكذلك المستعدين للاحتياط بالقوات المسلحة، والمستشارين المتعاقدين كل الوقت.

- لا يتم صرف المكافأة للحاصلين على إجازات بدون مرتب.

- تصرف المكافأة للذين تم إحالتهم للمعاش بحسب مدة خدمة كلًا منهم خلال العام المالي 2023-2024.

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