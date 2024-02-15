وزير التراث الإسرائيلي: هدفنا إركاع حماس من صفقة الرهائن

ياسر رشاد - القاهرة - كشف وزير التراث الإسرائيلي، عميحاي إلياهو، اليوم الخميس، برغبته في التوصل إلى صفقة تبادل رهائن "تجثو فيها حركة حماس على ركبتيها"، بحسب تعبيره.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، عن عميحاي إلياهو، رغبته في رؤية حركة حماس الفلسطينية، وهي "تجثو على ركبتيها وتطلب الصفح عما فعلته"، بحسب تعبيره، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ويقصد عملية "طوفان الأقصى".

ولم يكتف الوزير الإسرائيلي المتطرف بقول ذلك، بل أعلن عن رغبته في رؤية أهالي غزة وهم يتوسلون لإعادة المحتجزين الإسرائيليين داخل القطاع إلى منازلهم، وأن يكون هناك وقف لإطلاق النار، على حد قوله.

ويشار إلى أن وسائل إعلام إسرائيلية، أفادت بانتهاء اجتماع القاهرة الرباعي بشأن سبل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإنجاز اتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين، ومغادرة الخليج 365 الإسرائيلي، الذي ضم رئيس "الموساد" ورئيس "الشاباك" وممثلا عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.