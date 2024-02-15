الأوراق المطلوبة للترشح لرئاسة الجامعات الحكومية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر كامل:

قرر المجلس الأعلى للجامعات فتح باب الترشح على رئاسة جامعات القاهرة وبورسعيد وأسوان والأقصر، وذلك 24 فبراير الجاري، في سياق صدور قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات رقم (1365) بتاريخ 21/4/2022 ، بشأن تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها ، وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة.

وأشار المجلس الأعلى للجامعات إلى أن الإجراءات تشمل القرار الوزاري رقم (1384) بتاريخ 24/4/2022 بشأن تشكيل اللجنة المختصة بترشيح رؤساء الجامعات.

وفيما يلي 9 مستندات رسمية يجب وضعها في ملف الترشيح:

1- سيرة ذاتية باللغتين العربية والإنجليزية

2- الأبحاث والمهارات العلمية والإشراف على الرسائل العلمية والمشروعات البحثية المشارك فيها

3- التعاون الخارجي وبناء شراكات والمشاركة في تطوير التعليم الجامعي

4- بيان حالة يشتمل على الإعارات والإجازات والمهمات العلمية بالخارج والجزاءات معتمد ومختوم من الجامعة

5- خطة لتطوير الجامعة

6- شهادة قانونية تبين عدم إحالة المرشح لمجلس تأديب أو ليس له جزاءات ولا تحقيقات وغير محال للمحاكم الجنائية عن طريق الشئون القانونية المركزية بالجامعة

7- صورة بطاقة الرقم القومي

8- صور شخصية

9- تقديم كل ما سبق ذكره في فلاشة أو اسطوانة