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إسرائيل تمنع لاعبيها من السفر لمصر

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الشارقة - اميمة ياسر - كشفت مواقع رياضية إسرائيلية عن غضب حاد بين صفوف لاعبي الجمباز الإسرائيليين بعد قرار السلطات بمنع سفرهم إلى مصر للمشاركة في بطولة دولية.

وقال موقع sport5 الإخباري الإسرائيلي المتخصص في الأخبار ، إنه بعد أن أعلن الاتحاد الإسرائيلي للجمباز يوم الجمعة الماضي أن وفد الجمباز لن يتوجه إلى نهائيات كأس العالم في القاهرة لأسباب أمنية.

وبذلت وزارة والاتحاد الإسرائيلي للجمباز والشاباك جهودا كبيرة خلال الأيام الأخيرة الماضية للتوصل إلى اتفاق مع المصريين، ولم تكلل هذه الجهود بالنجاح، وأصدرت وزارة الرياضة إعلانها رسميا مساء الثلاثاء بعدم السفر إلى مصر.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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