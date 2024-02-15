انت الان تتابع خبر بعد المصادقة عليها.. محافظون جدد يستلمون المراسيم الجمهورية (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مصدر سياسي للسومرية نيوز، ان 10 من المحافظين الجدد رئاسة الجمهورية وصلوا صباح اليوم، لاستلام المراسيم الجمهورية".

والثلاثاء الماضي 13 شباط/فبراير 2024، أعلنت رئاسة الجمهورية، مصادقة الرئيس على مراسيم جمهورية بتعيين عدد من المحافظين.

وذكر بيان للرئاسة ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، صادق، على اصدار مراسيم جمهورية بتعيين عدد من المحافظين لمحافظات بغداد، والبصرة، ونينوى، وبابل، وكربلاء، وواسط، وذي قار، والنجف، والأنبار، والمثنى، وميسان، والديوانية بعد استكمال إجراءات التدقيق من قبل الدائرة القانونية".

وبينت، أنه "سيتم استكمال إجراءات تعيين وإصدار مراسيم باقي المحافظين".