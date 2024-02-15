انت الان تتابع خبر كان لديه 10 من السبايا الإيزيديات.. تفاصيل "مثيرة" عن حياة "أبو بكر البغدادي" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وروت "أسماء محمد"، في مقابلة على قناة "العربية/الحدث"، ستبث الحلقة مساء اليوم الخميس، عند الساعة الخامسة بتوقيت السعودية، أسراراً شخصية عن البغدادي تكشف لأول مرة، ولحظات لا تنسى عن حياتها وحياة زوجها وحيثيات ما عاشته.

كذلك تروي الزوجة، تفاصيل عن اللحظات الأخيرة في حياته قبل اغتياله بغارة أميركية في سوريا، وأكدت ان البغدادي كان لديه أكثر من 10 من السبايا الإيزيديات.

وفي مقتطفات من حديثها، كشفت زوجة البغدادي، كيف انضم الأخير بعد عام 2010 إلى تنظيم القاعدة، وكيف علمت هي بالأمر، كما تحدثت عن علاقته بزوجاته وأفراد عائلته، وحتى عن علاقاته مع سباياه.

أما البغدادي، فهو ابراهيم بن عواد بن ابراهيم بن علي، وشهرته أبو بكر البغدادي، ولد في 28 يونيو 1971.

وكان أمير تنظيم ما كان يعرف بـ"دولة العراق الإسلامية" خلفا لأبي عمر البغدادي، إلى أن قام بإعلان الوحدة بين تلك الجماعات، وهي دولة العراق الإسلامية المسلحة ومنظمة "جبهة نصرة أهل الشام في سوريا" تحت اسم "تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام"، "داعش"، وجميعها تنظيمات إرهابية.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية، أعلنت في 4 أكتوبر 2011، أبا بكر البغدادي إرهابيا عالميا، راصدة مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يُدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض عليه أو قتله.

وفي 16 ديسمبر 2016، زادت الولايات المتحدة المكافأة إلى 25 مليون دولار.

من هو البغدادي؟

إلى أن أعلن التنظيم الإرهابي في 29 يونيو 2014، قيام ما أسماها "الخلافة الإسلامية"، وتم تنصيب أبي بكر البغدادي خليفة، وسيطر على مدن كثيرة في العراق وسوريا وهي الموصل والرقة وتكريت ونينوى والرمادي وكوباني ودير الزور ومناطق من ريف حمص وحماة والحسكة وتل أبيض.

وبعدها قامت جماعات إرهابية أخرى في بلدان أخرى بالانضمام لـ"داعش"، إلى أن تم في سبتمبر 2014، تشكيل تحالف عسكري دولي يضم 85 دولة ومنظمة بقيادة الولايات المتحدة للقضاء عليه.

إلى أن أعلنت الولايات المتحدة في 26 أكتوبر 2019، مقتل البغدادي بعد غارة شنتها في عملية خاصة بمحافظة إدلب شمال غرب سوريا. لآ