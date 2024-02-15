انت الان تتابع خبر وول ستريت جورنال تكشف تفاصيل "مثيرة" عن اغتيال "أبو باقر الساعدي" في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الصحيفة أن "الجيش الأمريكي استخدم Hellfire المعدل في قتل قيادي في كتائب حزب الله العراقي الأسبوع الماضي".

الصاروخ المستخدم يعرف باسم the flying Ginsu لاستخدامه شفرات طويلة لتمزيق الهدف وتقليل الخسائر بين المدنيين، بحسب التقرير.



ولفت التقرير إلى أنه "تم استخدام الصاروخ جزئيا بسبب المخاوف في أن يؤدي مقتل مدنيين إلى تأجيج الوضع السياسي المتوتر بالفعل في العراق"، والذي يستضيف حوالي 2500 جندي أمريكي.

وكان اللافت في عملية استهداف "الساعدي"، أنها دمرت السيارة المستهدفة كاملة دون أن يصاب أي شيء في محيطها بالأذى والضرر، وفقا للتقرير.

ونوهت الصحيفة إلى أن الصاروخ المعدل "يشار إليه بالعامية داخل الجيش باسم (جينسو الطائر)، في إشارة إلى السكاكين الشعبية التي بيعت في الإعلانات التلفزيونية في السبعينيات، لاستهداف أبي بكر السعدي، زعيم كتائب حزب الله في سوريا.

وأشارت إلى أنه "لم يتم الكشف سابقا عن استخدام الولايات المتحدة لطائرة جينسو في غارة بغداد".