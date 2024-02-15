شكرا لقرائتكم خبر عن مسيرة أوكرانية تضرب مستودعا للنفط في روسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف حاكم منطقة كورسك الروسية اليوم الخميس، أن طائرة مسيرة أوكرانية نفذت هجوما على مستودع لتخزين النفط في المنطقة.

وأدى هذا الهجوم إلى اندلاع حريق في المنشأة، لكنه لم يسفر عن إصابات. تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتعرضت البنية التحتية للطاقة في روسيا لهجمات بطائرات مسيرة وحرائق على مدار الشهر الماضي.

وهذا زاد من حالة الغموض في أسواق النفط والغاز العالمية المتضررة بالفعل من الصراع في الشرق الأوسط. ضربات متبادلة وتتبادل روسيا وأوكرانيا استهداف البنية التحتية للطاقة في ضربات تهدف إلى تعطيل خطوط الإمداد والخدمات اللوجستية.

وتسعى كل منهما إلى التفوق في حرب مستمرة منذ عامين تقريبا لم تظهر بعد أي علامة على اقترابها من النهاية.

