خطة أمريكية لإعلان دولة فلسطين تبدأ من إطلاق سراح الرهائن

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت مصادر إعلامية غربية، صباح اليوم الخميس، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تعمل على وجه السرعة مع مجموعة صغيرة من الشركاء في الشرق الأوسط إلى استكمال خطة مفصلة وشاملة لتحقيق سلام طويل الأمد بين إسرائيل والفلسطينيين.

وأشارت المصادر إلى أن هذه الخطة وضعت جدولا زمنيا ثابتا للتنفيذ، وسيتم الإعلان عنه في في أقرب وقت ممكن وربما خلال الأسابيع القادمة.

وترتبط هذه الجهود، بشكل مباشر بوقف مقترح للقتال وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة من قبل "حماس" والذي يتم التفاوض حوله بين الولايات المتحدة الأمريكية وقطر ومصر.

وقف إطلاق نار أولي يتضمن خطوات محددة

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست"، فإن وقف إطلاق النار الأولي، الذي من المتوقع أن يستمر لمدة ستة أسابيع على الأقل، من شانه أن يوفر الوقت المناسب لإعلان الخطة وتجنيد دعم إضافي واتخاذ الخطوات الأولية نحو تنفيذها، بما في ذلك تشكيل حكومة فلسطينية مؤقتة، وفقًا لمسؤولين أمريكيين وعرب.

ويأمل المخططون أن يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن قبل بداية شهر رمضان، شهر الصيام لدى الدول الإسلامية، الذي يبدأ في 10 مارس/آذار، خشية أن يؤدي ذلك إلى تفاقم الحرمان وأجواء الضغط الشيديد الذي قد يتفجر في غزة.

تحديد "مفتاح الحل"

ونقلت الصحيفة تصريحات عن مسؤول أمريكي من بين العديد من الدبلوماسيين الأمريكيين والعرب الذين ناقشوا الموضوع بشرط عدم الكشف عن هويتهم لتجنب عرقلة الخطة قبل اكتمالها: "المفتاح هو صفقة الرهائن".