اشتباك جسدي على متن طائرة من كاليفورنيا إلى هاواي

ياسر رشاد - القاهرة - انتشر مقطع فيديو يظهر اثنين من ركاب طائرة يدخلان في جدال حاد أثناء وجودهما على متن الطائرة، وبعد ذلك تطور الجدال إلى عراك جسدي.

وكان أحد الركاب، الذي يستقل رحلة تابعة لشركة طيران "ساوث ويست" من أوكلاند كاليفورنيا، إلى هاواي، يوم الاثنين الماضي، قد رأى شجارًا بالأيدي يندلع بين راكبين آخرين، كما أفاد موقع "ستوري فول".

أخرج الرجل هاتفه وبدأ بتصوير العراك بين الراكبين.

ويُظهر مقطع الفيديو الذي تم تسجيله على متن الرحلة المضطربة رجلا يقف أمام مقعد مجاور لنافذة يضرب رجلا يرتدي قبعة، ثم يرد الرجل الذي يرتدي القبعة الضربات، بينما تقف امرأة بينهما.

ويسحب رجل آخر ومضيفة لاحقا الرجل، الذي يرتدي القبعة، بعيدا بينما يُسمع وهو يصرخ: "تعال إلى هنا".

وقال أحد موظفي شركة طيران "ساوث ويست" لشبكة "إن بي سي" إن الرجلين المتورطين في المشاجرة تم اعتقالهما لدى وصولهما إلى هاواي.