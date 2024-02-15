خالفت المواعيد الشتوية.. إغلاق 9 منشآت في الإسكندرية - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

شنت أحياء الإسكندرية حملات مكبرة لتطبيق مواعيد الغلق الشتوية للمحال والمنشآت التجارية، وذلك لفرض الانضباط بالشارع وفقا لقرار وزير التنمية المحلية.

أسفرت الحملات عن إغلاق 9 منشآت ومحال مخالفة لمواعيد الغلق بأحياء المنتزه أول والمنتزه ثان وغرب الإسكندرية، بالإضافة إلى إصدار إنذارات وفرض غرامات فورية على المخالفين.

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وجه رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية المعنية بمتابعة تطبيق المواعيد الشتوية، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.

يشار إلى أن المواعيد الشتوية للمحال التجارية والمولات التجارية تكون يوميًا من الساعة 7 صباحًا، وتغلق الساعة 10 مساءً شتاءً، ويزيد التوقيت يومي الخميس والجمعة والإجازات والأعياد الرسمية، لتغلق الساعة 11 منتصف الليل.