انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل وإصابة 3 أشخاص في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - الخليج 365:

أصيب 3 أشخاص، بينهم أب ونجله الطفل، بحروق في أنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الخميس؛ جراء وقوع حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل الأسرة في قرية العقدة التابعة لنطاق مركز شرطة منيا القمح في محافظة الشرقية.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول كلًا من: "فاطمة رياض" 75 سنة، و"حمدي السيد" 35 سنة، ونجله الطفل "محمد حمدي" 11 سنة، مصابين بحروق في أنحاء متفرقة بالجسد.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل الأسرة بناحية قرية العقدة في نطاق مركز شرطة منيا القمح، فيما جرى حجز المصابين الثلاثة في قسم الحروق بالمستشفى لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.