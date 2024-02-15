رئيس الوزراء الأرميني اتهم أذربيجان بالسعي لحرب شاملة مع أرمينيا

اتهم رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، "أذربيجان بالسعي لحرب شاملة مع أرمينيا"، بعد يومين من اشتباكات دامية جديدة على الحدود بين البلدين القوقازيين.

واشار خلال اجتماع وزاري، الى ان "تحليلاتنا تظهر أن أذربيجان تريد شن أعمال عسكرية في مناطق معينة من الحدود مع احتمال حدوث تصعيد عسكري قد يتحول إلى حرب شاملة ضد أرمينيا".