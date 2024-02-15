بايدن يمنح المهاجرين الفلسطينيين حماية من الترحيل لأسباب إنسانية

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن منح حماية قانونية للفلسطينيين في الولايات المتحدة من الترحيل لمدة 18 شهرا.

وقال مستشار الأمن القومي جيك ساليفان إن بايدن وقع مرسوما يحظر ترحيل الفلسطينيين "في ضوء النزاع المستمر والاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة".

وجاء في مرسوم بايدن أنه بعد هجمات حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر والهجوم العسكري الإسرائيلي في غزة تدهورت الظروف الإنسانية في القطاع بشكل كبير وفي الأراضي الفلسطينية الأخرى.

وتابع "بينما أواصل التركيز على تحسين الوضع الإنساني، لا يزال العديد من المدنيين في خطر"، مضيفا "لذلك فإنني أوجّه بتأجيل ترحيل عدد من الفلسطينيين الموجودين في الولايات المتحدة".

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الحماية تنطبق على نحو 6 آلاف فلسطيني بموجب قانون يسمح للمهاجرين بالبقاء في الولايات المتحدة إذا كانت أوطانهم تعاني من أزمة.