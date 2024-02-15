تفاصيل مقترح غريب من الكونجرس بشأن أوكرانيا

ياسر رشاد - القاهرة - اقترح عضو الكونجرس الأمريكي، تشيب روي، اليوم الخميس، تحويل تكساس إلى أوكرانيا، بهدف لفت انتباه الكونجرس الأمريكي لحماية الحدود الجنوبية للبلاد من المهاجرين، وتخصيص الأموال لحمايتها.

وقال روي لوسائل إعلام أمريكية: "على الأرجح سوف أطرح مشروع قانون قريبًا جدًا، من شأنه تحويل تكساس إلى أوكرانيا، عندها ربما سيركز أعضاء مجلس الشيوخ أيضًا على حماية الحدود الأمريكية".

ووفقًا لروي، فإن "دار رعاية المسنين" المتمثلة في مجلس الشيوخ الأمريكي، لا تنشط إلا عندما يتعلق الأمر بإنفاق أموال دافعي الضرائب الأمريكيين على الحروب الخارجية.

وعلّق روي بسخرية على فرضية مفادها أن تخصيص 60 مليار دولار من المساعدات لكييف من شأنه أن يساعد في تطوير المجمع الصناعي الدفاعي الأمريكي.