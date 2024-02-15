للمرة الأولى منذ 2020.. ثوران بركان ساكوراجيما جنوب غرب اليابان

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية ، اليوم الخميس، عن ثوران بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما بجنوب غرب اليابان، مع ارتفاع أعمدة الدخان إلى 5000 متر فوق فوهة القمة للمرة الأولى منذ عام 2020.

وأكدت حكومة كاجوشيما إنه لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار في المباني، في حين أبقى مكتب الأرصاد الجوية في كاجوشيما على مستوى التأهب للنشاط البركاني عند المستوى الثالث، وحث الناس على عدم الاقتراب من البركان.

وتوقعت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تساقط الرماد البركاني في أجزاء من محافظات كوماموتو وميازاكي وكاجوشيما.

ووقع الانفجار البركاني في فوهة ميناميداكي الليلة الماضية، وهي المرة الأولى التي ترتفع فيها الأعمدة إلى 5000 متر منذ 9 أغسطس 2020، عندما حدث ثوران في نفس الحفرة.

ووفقا لمكتب الأرصاد الجوية المحلي تطايرت الصخور لمسافة تراوحت بين 1000 و1300 متر، لكن لم يتم توليد تدفقات الحمم البركانية.

وتقع اليابان في منطقة "حلقة النار" في المحيط الهادئ التي تشهد زلازل وانفجارات بركانية كثيرة، وكانت قد أصدرت آخر إنذار اقتضى إجلاء سكان في عام 2015، حين ثار بركان جزيرة كوتشينويرابو الواقع أيضا في منطقة كاغوشيما.