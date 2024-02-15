عيادة بريطانية تدمر حلم الأمومة لعشرات النساء

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت صحيفة "ديلي ميل"، أن إحدى عيادات الإخصاب البريطانية حرمت عشرات النساء من فرصة إنجاب الأطفال، وذلك بعد استخدام منتجا يخشى أن يكون قد أدى إلى تدمير البويضات والأجنة المجمدة.

وبحسب الصحيفة شوهدت 29 امرأة بحالة ذعر في مركز "جيسوب" للخصوبة في شيفيلد، عقب انتشار الخبر.

والليلة الماضية، أفيد بأن ما يصل إلى 136 امرأة خضعن للعلاج في صندوق الخدمات الصحية الوطنية في لندن ربما فقدن بشكل مفجع فرصة أن يصبحن أمهات بسبب نفس المشكلة.

وقالت راشيل كاتنج، من هيئة الإخصاب البشري والأجنة، إن المشكلة "تقتصر" على العيادتين المذكورتين فقط.

وقالت سارة نوركروس، مديرة صندوق التقدم التعليمي، وهي مؤسسة خيرية تمثل الأشخاص المصابين بالعقم، عند علمها بالخطأ: "سيكون من المحزن بالنسبة للنساء اللاتي لديهن بويضات مجمدة أن يعلمن أنه بسبب مشاكل خارجة عن إرادتهن، قد تختفي بويضاتهن".

وأضافت: "نحن بحاجة إلى فهم المزيد حول الخطأ الذي حدث على وجه التحديد، وما إذا كان المرضى في العيادات الأخرى متأثرين، وما الذي تفعله الجهات التنظيمية ذات الصلة حيال ذلك".

وقالت كاثرين سلاتري، المحامية المتخصصة في قضايا الإهمال الطبي: "هذا حادث مقلق للغاية ويمكن أن يكون له عواقب وخيمة على النساء، وخاصة أولئك الذين اضطروا إلى تحمل التأثير الجسدي والنفسي لعلاج السرطان".

ويمكن أن يؤدي علاج بعض أنواع السرطان إلى إصابة النساء بالعقم، مما يعني أنه يمكن التوصية بتجميد بويضاتهن مسبقا.

وقال أحد الأشخاص، الذي تحدث دون الكشف عن هويته: "أبلغني الطبيب أن البويضات التي قمت بتجميدها من غير المرجح أن تكون قابلة للحياة، بسبب عملية التجميد الخاطئة، لقد كانت مدمرة".